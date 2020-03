Coronavirus, la generosità del Sassuolo: donazione da 100.000 euro

CORONAVIRUS SASSUOLO DONAZIONE / Scende in campo anche il Sassuolo per prender parte alla battaglia contro il Coronavirus. La società neroverde, come si apprende sul proprio sito ufficiale ha infatti versato un'importante donazione: "Il club neroverde si è attivato con una donazione di 100.000,00 euro a favore dell'Ospedale di Sassuolo, impegnato in prima linea con il proprio personale medico e sanitario per garantire la salute di tutta la comunità sassolese e non solo. La donazione è destinata all'acquisto diretto di dispositivi di protezione personale e di attrezzature per la terapia intensiva".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QU

LEGGI ANCHE >>> Inter, via Borja Valero: nuovo affare col Sassuolo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, nuove misure restrittive: il messaggio di Fontana | Nessun altro juventino positivo

Emergenza Coronavirus, l'esito dei tamponi della Juventus