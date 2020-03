Calciomercato Juventus, colpo Mbappe: il Psg trema

CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE PSG / Kylian Mbappé preoccupa il Psg. L'attaccante classe 1998 ha un contratto con i francesi in scadenza il 30 giugno 2022: c'è dunque ancora tempo per intavolare una trattativa per il prolungamento. Dalla Capitale però iniziano a temere il peggio, consapevoli del fatto che a tenere il coltello da parte del manico sia proprio il calciatore.

Ad oggi, il Psg - come riporta 'Le10Sport' - si sta scontrando con i silenzi di Mbappe e il suo entourage.

Il calciatore non sembra, al momento, pensare più di tanto al rinnovo.Ad oggi ipotizzare la cessione del francese a fine stagione appare difficile ma non impossibile. Leonardo è chiamato a fare di tutto per riuscire a blindare il talento 21enne.

Colpo Mbappe, Juventus e Real Madrid fiutano l'affare

Alla finestra restano ovviamente le big d'Europa che stanno fiutando l'affare. Mbappe nell'ultimo periodo è stato accostato anche alla Juventus ma la squadra più accredita a mettere il colpo sembra essere il Real Madrid anche se l'ipotesi bianconera non può essere scartata. Il club del presidente Agnelli ha dimostrato in questi anni con l'affare Cristiano Ronaldo prima e de Ligt dopo di essere capace di mettere a segno colpi da 90 e proprio per questo i tifosi della Juventus possono ancora sognare.

