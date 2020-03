CORONAVIRUS HOTEL CALCIOMERCATO QUARANTENA / Anche un ex hotel del calciomercato prende parte alla lotta contro il Coronavirus.

Il sindaco di Milano,, in una diretta Facebook ha annunciato: "L’, vicino alla stazione centrale, era un hotel già in chiusura prima del virus. Ora lo prendiamo per metterlo a disposizione della prefettura e dell’autorità sanitaria pensando che potrà servire per chi dovrà fare la quarantena”.

L'albergo in questione in passato è stato una storica sede milanese del calciomercato, molto conosciuto soprattutto tra i dirigenti di Serie C, di Serie B e non solo. Le 300 camere dell'Hotel Michelangelo verranno messe a disposizione di chi dovrà rimanere in isolamento.

