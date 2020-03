CALCIOMERCATO MILAN RIVOLUZIONE CENTROCAMPO LOUZA SZOBOSZLAI / Rivoluzione centrocampo. Il Milan è pronto a cambiare volto alla mediana la prossima stagione. Ad oggi l'unico certo del posto sembra essere Ismael Bennacer. L'algerino, acquistato la scorsa estate dall'Empoli, ha convinto proprio tutti diventando un punto fermo della squadra.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

La sua giovane età - ha solo 22 anni e già una buona esperienza - e uno stipendio relativamente basso lo pongono come futuro pilastro della squadra.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Juventus, occasione Romagnoli: le ultime

Non sarà lo stesso, certamente, per Lucas Paqueta, sempre più ai margini del progetto. Dopo un buon impatto con Gattuso in panchina, il brasiliano si è perso non riuscendo ad imporsi con Stefano Pioli.

L'ex Flamengo andrà via alla giusta offerta al pari di Kessie, non ritenuto incedibile. Addii certi, invece, per Biglia e Bonaventura, in scadenza di contratto a giugno.

Dovrebbero restare, invece, sia Calhanoglu, che potrebbe presto rinnovare il contratto, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno, e Krunic. L'ex Empoli si è fatto trovare sempre pronto quando è stato chiamato in causa e potrà rappresentare un ottimo rincalzo.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Milan, nuova pista in Serie A per Bonaventura

Milan, occhi puntatu sui giovani Louza e Szoboszlai

Il Milan guarda così all'estero per trovare i rimpiazzi dei partenti. Il profilo guida è ovviamente quello del calciatore giovane e potenziale campione. Gli scout rossoneri - come riporta il 'Corriere dello Sport' di stamani - hanno messo nel mirino Imran Louza, franco-marocchino 20enne in forza al Nantes. L'altro profilo, già conosciuto, è quello dell'ungherese Dominik Szoboszlai del Salisburgo, tra i giocatori più interessanti del panorama calcistico nato nel 2000.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Galliani in pressing per il colpo Ibrahimovic

Calciomercato Milan, derby con l'Inter per Ndicka