EMERGENZA CORONAVIRUS MALAGO' OLIMPIADI / Gli sviluppi dell'emergenza coronavirus vanno verso uno stop prolungato delle attività non essenziali in Italia e non solo. Conseguentemente, è a rischio anche il futuro delle competizioni sportive a tutti i livelli. Ne ha parlato Giovanni Malago', presidente del Coni, al 'Corriere dello Sport': "Non ci sono certezze al momento, l'agenda purtroppo la detta il virus. Non sappiamo come e quando l'emergenza finirà. Oggi fare previsioni è inutile, sebbene tutti ci chiediamo quando campionati e coppe potranno ripartire.

Anche dettare ale al governo dell'agenda sulleè impossibile. Il discorso è complesso e non si può escludere nulla, vanno fatti molti ragionamenti. E' chiaro a tutti che un evento senza atleti, senza pubblico, senza televisioni sarebbe impossibile da sostenere".

