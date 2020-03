CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ REAL MADRID BARCELLONA DE LAURENTIIS / Il Napoli pensa al futuro, nonostante lo stop del campionato imposto dal coronavirus. Per la prossima stagione, gli azzurri vogliono riproporsi da protagonisti. E per farlo vanno trattenuti almeno alcuni dei pezzi più pregiati. De Laurentiis in particolare vuole blindare Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo da tempo nel mirino di Real Madrid e Barcellona. Anche il Manchester City ci pensa seriamente, le big europee sono pronte a presentare grandi offerte.

Secondo il 'Corriere dello Sport', De Laurentiis spinge per un clausola da bendi euro. Cifra ritenuta eccessiva dal suo agente,, che invece vorrebbe una cifra maggiormente attaccabile, intorno ai. Discorsi che verranno ripresi in un prossimo futuro, quando le condizioni lo permetteranno.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, rinnovo e futuro Fabian Ruiz: l'agente allo scoperto

Calciomercato Napoli, concorrenza inglese per Jovic