CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC RINNOVO / Approvato da Roberto Mancini, reinventato da Luciano Spalletti, fondamentale per Antonio Conte. Marcelo Brozovic è il tratto comune degli ultimi anni dell'Inter e salvo clamorosi ribaltani lo sarà per molti altri anni a venire.

Pagato complessivamente 8 milioni di euro nell'ormai lontano 2015, il centrocampista croato è un elemento cardine del progetto dell'attuale tecnico nerazzurro e per questo la dirigenza è pronta a blindarlo. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

A fine stagione, scrive 'Tuttosport', entreranno nel vivo le discussioni per il prolungamento dell'attuale contratto in scadenza nel 2022. Il nuovo accordo potrebbe allungarsi anche di un solo anno con l'ingaggio da 4,5 milioni di euro all'anno ritoccato verso l'alto e non solo. L'Ad Marotta starebbe cercando infatti di eliminare anche la clausola rescissoria da 60 milioni di euro valida fino al 15 luglio.

