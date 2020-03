CALCIOMERCATO INTER LOCATELLI / Più giovane e più italiana: è l'Inter che da un anno a questa parte l'Ad Beppe Marotta e il Ds Piero Ausilio stanno costruendo un tassello dopo l'altro. E l'asse consolidato con il Sassuolo può aiutare i dirigenti nerazzurri a proseguire in questa direzione anche la prossima estate.

Perché oltre al riscatto di Stefano Sensi, le due società parleranno anche di un altro profilo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio

Con BorjaValero in scadenza di contratto e destinato all'addio a fine stagione, l'Inter è alla ricerca di un nuovo innesto in quel reparto con un calciatore in grado di sostituire all'occorenza anche Marcelo Brozovic. Il profilo giusto che starebbe prendendo quota secondo 'Tuttosport' è quello di Manuel Locatelli, ex Milan rilanciatosi in Emilia. Classe '98, è una pista che si fa sempre più calda rispetto ad altri nomi sondati come quel Sandro Tonali del Brescia che costa più del doppio e sul quale sembra aver messo la freccia la Juventus. Ma Locatelli, e questo piace agli uomini mercato interisti, sa già cossa significa giocare a 'San Siro' con una maglia importante.

