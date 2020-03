Calciomercato Fiorentina, Commisso blinda Castrovilli: la strategia

CALCIOMERCATO FIORENTINA COMMISSO CASTROVILLI / Tra le maggiori sorprese di questo campionato, c'è sicuramente Gaetano Castrovilli, che ha stupito tutti gli addetti ai lavori e conquistato anche un posto in Nazionale. Il giovane centrocampista della Fiorentina sarà sicuramente protagonista nel 2021, quando si disputeranno gli Europei. E i viola vogliono fare di tutto per trattenerlo. La 'Gazzetta dello Sport' scrive che il contratto del giocatore, allungato già fino al 2024, dovrebbe essere esteso nei prossimi mesi, al più tardi in autunno, fino al 2025.

L'interessamento diè forte, mavuole assolutamente trattenerlo: anche da lui ripartirà la Fiorentina per tornare in alto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, assalto a Castrovilli

Calciomercato, Juventus e Napoli avvertite: "Castrovilli ideale per l'Inter"