CALCIOMERCATO LAZIO IMMOBILE EVERTON ANCELOTTI / Lo stop al campionato, necessario per l'emergenza coronavirus, ha fermato la scala di Ciro Immobile al record assoluto di marcature in una sola stagione in Serie A, ma resta la strepitosa annata del giocatore della Lazio, arrivato a 27 reti prima dello stop. Il suo exploit, come logico, è stato notato anche all'estero e in particolare, secondo le notizie riportate da '90Min', dall'Everton. Carlo Ancelotti, allenatore dei Toffees, stravede per Immobile e in estate vorrebbe provare a portarlo a Goodison Park.

Il suo profilo sarebbe quello ideale da affiancare aper rinforzare la prima linea dell'Everton. Il contratto del giocatore con lain scadenza 2023 non sembra spaventare gli inglesi, che vogliono affondare per acquistare un bomber di altissimo livello e puntare a tornare in Europa nelle prossime stagioni.

