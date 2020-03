CALCIOMERCATO INTER ICARDI PSG TUCHEL LEONARDO / Uno dei nomi più caldi del calciomercato che verrà sarà quello di Mauro Icardi. In questo inizio di 2020, il destino dell'attaccante argentino è tornato in bilico. Il riscatto da parte del Psg non è più certo e ballano 70 milioni decisivi per le casse dell'Inter. La 'Gazzetta dello Sport' in edicola stamani fa il punto della situazione. Icardi è finito in panchina, dopo un ottimo avvio di stagione e la causa sarebbe una vera e propria guerra di potere tra il ds Leonardo e il tecnico Tuchel.

La posizione dell'allenatore tedesco però è a sua volta a rischio e la conferma per la prossima stagione potrebbe non esserci. Su questo, punta l'Inter affinché il Psg, che perderà giàin attacco, riscatti Icardi permettendo una plusvalenza importante e soldi freschi in cassa.

