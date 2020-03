DIRETTA Coronavirus, UFFICIALE: positivi Maldini e Dybala! ! Nuove misure restrittive: l'annuncio di Conte

DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A / Prosegue l'emergenza Coronavirus nel nostro paese. Ieri altra giornata drammatica per numero di contagi e decessi. Positivi totali attuali arrivati a 42681, vittime salite a 4825, mentre sono 6072 le persone guarite.

Nel messaggio di ieri sera alla nazione, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato nuove misure restrittive , chiudendo tutte le attività non essenziali. Contagi illustri in aumento anche nel mondo del calcio, ieri la notizia della positività di Paulo. E la Serie A e le altre leghe si interrogano sulla possibilità di salvare l'attuale stagione: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

8.45 - Dai supermercati al trasporto merci: ecco le attività che resteranno aperte dopo la nuova stretta del Governo.