DIRETTA Coronavirus, il bollettino di Borrelli | Nessun altro juventino positivo

DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A / Prosegue l'emergenza Coronavirus nel nostro paese. Ieri altra giornata drammatica per numero di contagi e decessi. Positivi totali attuali arrivati a 42681, vittime salite a 4825, mentre sono 6072 le persone guarite. Nel messaggio di ieri sera alla nazione, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato nuove misure restrittive, chiudendo tutte le attività non essenziali. Contagi illustri in aumento anche nel mondo del calcio, ieri la notizia della positività di Paulo Dybala. E la Serie A e le altre leghe si interrogano sulla possibilità di salvare l'attuale stagione: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

LIVE

20.05 - Nuova ordinanza da parte del governatore della Campania Vincenzo De Luca, che impone di comunicare con il Comune in caso di ingresso nella regione da altre parti d'Italia e restare in isolamento fiduciario per 14 giorni con divieto di contatti sociali. Inoltre, si richiedono nominativi e destinazioni di chi sale sugli aerei e i treni e si fa obbligo ai chi sbarca in determinate province di sottoporsi alla rilevazione della temperatura e compilare l'autocertificazione. Poi l'invito al Governo su Facebook: "Occorre un piano di mobilitazione mirato delle forze di polizia ma anche di tutte le Forze Armate, coerente con l'obiettivo, al netto delle attività di prevenzione antiterrorismo":

19.55 - Con un comunicato ufficiale, il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato la possibilità di un rinvio delle Olimpiadi Tokyo 2020. (CLICCA QUI)

18.30 - Come ogni giorno, Angelo Borrelli, commissario della Protezione Civile, fa il punto sull'emergenza Coronavirus. Si registrano 3957 contagi in più e 651 decessi in giornata (CLICCA QUI)

17.50 - L'Unità di Crisi della regione Campania comunica che presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno sono stati esaminati 339 tamponi di cui 14 risultati positivi;presso il centro di riferimento dell'ospedale San Paolo sono stati analizzati 16 tamponi di cui 6 risultati positivi. Il totale positivi di oggi è quindi di 20 su 355 tamponi, portando i positivi in Campania a 956.

17.40 - Sono 1272 gli attuali casi positivi COVID19 nella Regione Lazio. Di cui 522 sono in isolamento domiciliare, 671 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 79 sono ricoverati in terapia intensiva.

53 sono i pazienti deceduti e 58 le persone guarite.

17.00 - Misure anticontagio anche in Marocco: da oggi in edicola non si troveranno più né quotidiani né riviste. Il ministero della cultura ha esortato le aziende editoriali a fornire contenuti con mezzi alternativi.

16.10 - L'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, ha precisato così sul Favipiravir: "Il medicinale non è autorizzato né in Europa, né negli USA.

15.50 - A Sky TG24 il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala ha detto: "Domani mattina prenderemo una delibera in Giunta con cui metteremo a disposizione di chi non può isolarsi a casa degli alloggi attraverso alberghi e strutture che stiamo valutando insieme ai Prefetti e alla Protezione Civile. Chiaramente l’adesione sarà su base volontaria”.

14.00 - Quest'oggi ha ripreso la parola in diretta il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che ha sottolineato: "Questa è l'ordinanza più restrittiva che si possa emanare nell'ambito delle competenze regionali, più di così non possiamo fare. L'abbiamo fatta convinti che fosse necessario farla, l'unica strada è far capire alla gente che deve rimanere a casa, al di là dei singoli provvedimenti, è il principale messaggio che dobbiamo lanciare".

12.35 - Juventus, ultimati i tamponi a tutti i giocatori. Nessun positivo oltre Rugani, Matuidi e Dybala.

11.40 - Diramato nuovo bollettino dallo Spallanzani di Roma: 219 i pazienti ricoverati per Covid-19, il totale dei dimessi o trasferiti a domicilio o presso altre strutture è di 73

11.35 - Le autorità cinesi annunciano che Marouane Fellaini, ex centrocampista del Manchester United, è il primo calciatore della Chinese Super League positivo al Coronavirus.

11.00 - Da Rugani e Vlahovic a Dybala: tutti i calciatori positivi al Coronavirus.

10.20 - Aumentano casi e decessi anche nel Regno Unito. Gli ultimi dati ufficiali parlano di oltre quota 5mila contagi e 233 morti.

10.10 - Serie A, Cellino: "Il campionato non può riprendere". Duro sfogo del presidente del Brescia, che invita a ripartire nella prossima stagione.

8.45 - Dai supermercati al trasporto merci: ecco le attività che resteranno aperte dopo la nuova stretta del Governo.