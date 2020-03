Calciomercato Milan, derby per Ndicka

CALCIOMERCATO MILAN INTER NDICKA / Milan e Inter guardano in Germania per rinforzare il pacchetto arretrato. I due club milanesi - come riporta 'SkySports' - sarebbero tra le squadre sulle tracce di Evan Ndicka.

Il calciatore classe 1999 si sta mettendo in mostra con la maglia dell'sia come centrale che da terzino.

Portarlo in Italia non sarà facile vista l'importante concorrenza: sul 20enne, infatti, si registra anche l'interesse di Valencia, Siviglia, Liverpool e Arsenal.

