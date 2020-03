CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC MONZA BROCCHI / Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora tutto da scoprire: l'addio di Boban al Milan con Gazidis che ha vinto la 'battaglia' interna ha dato una nuova luce al destino dell'attaccante svedese.

Un addio è tutt'altro che improbabile e aprirebbe poi la porta alle ipotesi su quel che sarà del numero 21 rossonero: ritiro o l'ennesima avventura in campo? Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Tra le opzioni si parla da tempo del Monza del duo Berlusconi-Galliani e questa sera, intervenuto a 'Telelombardia', il tecnico Christian Brocchi lancia dichiarazioni che fanno sognare i tifosi del club lombardo: "Sperare nell'arrivo di Ibrahimovic per i tifosi del Monza è sbagliato? L'unica cosa sbagliata è pensare che ciò non sia possibile. Siamo fortunati ad avere un presidente che ha una forza incredibile, la fortuna di avere un amministratore delegato che è tifoso del Monza e che ha dimostrato di essere tra i dirigenti più bravi e competenti del mondo del calcio: abbiamo una società da Champions e non da Lega Pro, quindi..."