CALCIOMERCATO INTER MILAN UDINESE MUSSO / Juan Musso, 23 anni, estremo difensore dell'Udinese, è uno dei portieri più contesi in vista del prossimo calciomercato.

Per lui si è parlato di un forte interesse dell', che lo avrebbe individuato come possibile vice di, in attesa poi di prenderne l'eredità, ma anche delche sta valutando le opzioni in caso di cessione di.

Del portiere argentino ha parlato a 'Radio Marte' Andrea Carnevale, capo scouting del club friulano, partendo proprio dall'interesse dei rossoneri: "C'è sempre il Presidente che si occupa di queste operazioni. Posso dire che, come Meret, diventerà uno forte anche lui. Magari ora il portiere del Napoli è sottotono ma ritornerà quello che conosciamo noi. Musso è un portiere della Nazionale argentina, ne diventerà presto il titolare. Le grandi squadre fanno bene a metterci un occhio, perché è in primo luogo un bravo ragazzo, molto professionale: secondo me diventerà come Handanovic".