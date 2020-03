CALCIOMERCATO JOVIC NAPOLI PREMIER / Non c'è solo il Napoli sulle tracce di Luka Jovic. L'attaccante classe 1997 è pronto a lasciare il Real Madrid in estate dopo una stagione non proprio facile.

Il calciatore ha una valutazione dima la sensazione è che possa essere ceduto anche ad una cifra più bassa.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Portarlo in Italia non sarà però facile: l'ex Eintracht Francoforte - come riporta 'Mundo Deportivo' - piace anche in Inghilterra. Nel futuro di Jovic potrebbe così esserci la Premier League, con Tottenham e Chelsea interessati a portarlo a Londra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio Godin: scelto l'erede | Assalto al gioiello della A

Calciomercato Napoli, rinnovo e futuro Fabian Ruiz | L'agente allo scoperto