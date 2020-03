CORONAVIRUS REAL MADRID LORENZO SANZ / Real Madrid in lutto: è deceduto oggi Lorenzo Sanz, ex presidente blanco, ricoverato in ospedale da martedì e risultato positivo al coronavirus.

Sanz aveva guidato la società merengues tra il 1995 e il 2000, conquistando anche due Champions League: durante il suo mandato come allenatore fu chiamato anche Fabiocon il quale vinse una Liga.

"Mio padre è appena morto. Non meritava questo finale e in questo modo - ha scritto su Twitter il figlio Lorenzo jr -. Una delle persone migliori, più coraggiose e laboriose che abbia mai visto è andata via. La sua famiglia e il Real Madrid erano la sua passione".