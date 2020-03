CALCIOMERCATO JUVENTUS KAIO JORGE / La Juventus fa sul serio e prova ad anticipare i tempi: Kaio Jorge è l'obiettivo dei bianconeri, pronti a far partire l'assalto definitivo sul 18enne talentuoso attaccante brasiliano, secondo quanto riferisce 'goal.com'. Paratici segue da tempo il classe 2002, già protagonista in Coppa Libertadores con il club brasiliano: il suo nome è finito sul taccuino anche di altri club europei ma la clausola da 50 milioni di euro spaventa un po'.

Si tratta al ribasso con la valutazione di circa 30 milioni di euro che potrebbe essere quella giusta per convincere ila cedere il calciatore. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Proprio per evitare il nascere di un'asta, la Juventus è pronta ad anticipare le mosse, facendo partire l'assalto decisivo nelle prossime settimane. Kaio Jorge ha debuttato quest'anno in prima squadra, riuscendo come detto a lasciare il segno in coppa Libertadores: due partite nel torneo e un gol realizzato nei 66 minuti complessivi in cui è entrato in campo.