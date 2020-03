Emergenza Coronavirus - Milan, UFFICIALE: Maldini positivo

EMERGENZA CORONAVIRUS MILAN MALDINI / Anche Paolo Maldini è risultato positivo al Coronavirus, così come il figlio Daniel. Ad annunciarlo è stato il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale:

"AC Milan comunica che il Direttore dell'Area Tecnica del Club Paolo Maldini, venuto a conoscenza di aver avuto un contatto con una persona positiva e avendo in corso sintomi da virosi, è stato sottoposto ieri a tampone che è risultato positivo al Coronavirus.

Allo stesso modo il figlio Daniel, attaccante dellarossonera aggregato alla Prima Squadra".

Lo stato di salute è buono come comunica il club: "Paolo e Daniel sono in buone condizioni e, dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica".

