Inter, Materazzi provoca Ibrahimovic: "La coppa te la presto"

INTER MILAN MATERAZZI IBRAHIMOVIC / "We are the champons" dei Queen in sottofondo, una copia della 'Coppa dalle grandi orecchie' a terra e un rotolo di carta igienica tra i piedi. Marco Materazzi ha partecipato a modo suo alla challenge del momento. Canestro nella coppa e messaggio a Ibrahimovic tramite una storia su Instagram: "Vediamo se ci riesci... se vuoi la coppa te la presto".

L'ex difensore dell', che vinse il leggendarionel 2010, ha quindi stuzzicato l'idolo del, che l'ambito trofeo non è mai riuscito a vincerlo e che lasciò i nerazzurri proprio l'estate precedente al grande trionfo. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio Ibrahimovic | Scambio in Serie A per il sostituto