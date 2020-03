ALLAN ARIGONI GRASSHOPPER / Allan Arigoni è uno dei migliori talenti che offre in questo momento il calcio svizzero. Non a caso il 21enne di Zurigo, con genitori ticinesi, è finito come scrive 'Blick' nel mirino di top club del calibro di Barcellona e Chelsea. "Ma io sono concentrato solo sul presente - vola basso il terzino classe '98 in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it - In questo momento penso solo a dare il massimo per il Grasshopper", glorioso club elvetico attualmente terzo nella Challenge League che, come la Super, è ferma causa emergenza coronavirus dal 23 febbraio e ci resterà - stando alle nuove disposizioni del Governo - almeno fino al prossimo 30 aprile.

"Sono qui a casa e mi alleno (è anche in recupero da un infortunio al ginocchio, ndr), faccio tutto il possibile per restare in forma, ma è difficile in questa situazione...", sottolinea Arigoni che è un 'seguace' della: "Mi piaceva moltissimo come giocava ildi, ma devo dire che guardo con attenzione anche tutti gli altri principali campionati europei".

Restando al calcio italiano il 'modello' di Arigoni, un laterale destro che riesce a raggiungere i 35 km orari, è Cristiano Ronaldo: "Ammiro la sua professionalità, la sua grande dedizione. Io pure sono così, uno che non molla mai" nonostante i già purtroppo tanti infortuni. L'ammirazione per CR7 risale probabilmente ai tempi in cui il portoghese vestiva la maglia del Manchester United: "E' il club per cui facevo il tifo da bambino". In Svizzera è salito alla ribalta il 'caso' Sion, con il patron Constantin che ha licenziato ben nove calciatori dopo il loro rifiuto alla decurtazione dello stipendio fino alla soglia massima (circa 11mila euro) prevista dall'assicurazione contro la disoccupazione. Le cose al Grassoppher, però, sembrano decisamente più tranquille: "Il club si è rimesso bene in piedi, noi giocatori lo aiutiamo dando tutto per la causa", ha concluso Arigoni che dicono abbia tutto per lasciare il segno nel calcio che conta.

