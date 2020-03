CORONAVIRUS HIGUAIN CAPELLO / Il calcio si ferma ai tempi del Coronavirus. Lo sport più amato del mondo è stato fermato per combattere il pericoloso virus che sta flagellando molteplici nazioni. Fabio Capello, esperto allenatore, ha analizzato quanto sta accadendo nella sua vita: "Non ho mai provato nulla di simile in tutta la mia vita. I giorni senza calcio diventano molto, molto lunghi - le sue parole ad 'As' - Gestire la pausa? Impossibile. Puoi solo sperare che i tuoi giocatori siano professionisti, che si prendano cura di se stessi, che non ingrassino".

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, bollettino aggiornato: 42681 positivi, 4825 morti

Capello ha poi analizzato la nuova politica del Real Madrid: "Tanti giovani? Aspettando che esplodano. Nella mia seconda tappa a Madrid hanno firmato con Marcelo, Gago e Higuaín. A dicembre il presidente venne da me: "Perché non li metti su, Fabio!", "Perché sono bambini, devi aspettare un po'. Sono il futuro, potranno fare la storia in seguito'", dissi. E poi l'unico che ha fatto poco è stato Gago, gli altri due hanno fatto la loro parte. Avevano bisogno di esperienza e personalità".

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, il fratello di Higuain esplode: "Nostra madre ha il cancro, state zitti"

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Higuain e la 'fuga' in Argentina: così è tornato dalle sue donne