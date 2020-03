EMERGENZA CORONAVIRUS BOLLETTINO 21 MARZO / Consueto aggiornamento sul bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Italia. Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha fornito i nuovi numeri in conferenza stampa: i guariti di oggi sono 943, che porta il totale a 6072.

Il numero di persone attualmente positive incrementa invece di 4821 persone portando il totale a 42681; di queste, 22116 si trovano in isolamento con sintomi lievi, 2857 in terapia intensiva, il restante ricoverate in ospedale. Oggi si è registrato però un incremento dei deceduti di 793 persone, 4825 in totale. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

