INTER YOUNG / Arrivato a gennaio dal Manchester United, Ashley Young in poco tempo è diventato un elemento fondamentale dell'undici titolare dell'Inter contiana. L'esterno inglese si è concesso ai microfoni del sito ufficiale del club per ripercorrere le tappe della sua carriera e parlare della sua nuova esperienza in nerazzurro.

Ecco le sue parole: "Ho sempre visto partite del campionato italiano, da quando ero bambino, e mi ha sempre incuriosito, mi sono chiesto se un giorno avrei avuto l’opportunità di giocarci e adesso sono qui. Vivere questo club giorno dopo giorno è fantastico e la mia speranza è di contribuire al suo successo.

Penso ai calciatori che hanno vestito questa maglia e ai trofei che questa società ha conquistato e".

Paul Ince e l'altro inglese nerazzurro: "Ricordo quando arrivò all’Inter, i tifosi lo adoravano. La passione che metteva in campo e la sua voglia di vincere erano incredibili".

L'amore per il calcio: "Fin da bambino ho sempre avuto l'ambizione di diventare un calciatore professionista. A 10 anni, quando la consulente della mia scuola mi ha chiesto che opzioni avessi per il mio futuro, le ho detto che sarei diventato un calciatore professionista. Lei mi ha domandato se avessi un piano B, la risposta era no, a quel punto sono uscito dalla stanza".

