CALCIOMERCATO SERIE A GIOVINCO / Sebastian Giovinco, ex attaccante di Juventus e Parma oggi in forza all'Al-Hillal, in una diretta Instagram ha parlato del suo futuro, lasciando aperta la porta ad un possibile ritorno in Serie A: "La voglia c'è, voglio chiudere il cerchio. Però ora come ora sono contento qui, ho già vinto qualcosa in Arabia e sono felice". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Tornare in Italia per convincere Mancini: "L'unico modo che ho per tornare in Italia è venire in Italia. Fare qualcosa di veramente grande lì mi permetterebbe di tornare in lizza.

La Nazionale sta attraversando un momento buono, si è trovata un'identità ed è una bella squadra da vedere".

La scuola Juventus: "C'era intensità e voglia di vincere anche in partitella. Volavano calci come se non ci fosse un domani, era davvero allenante. Ora sono diventato così, me lo hanno trasmesso".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, l'appello di Cristiano Ronaldo: "È la tua occasione!"

Juventus, buone notizie per Cristiano Ronaldo: arriva l'annuncio della madre