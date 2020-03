Coronavirus, il fratello di Higuain esplode: "Nostra madre ha il cancro, state zitti"

CORONAVIRUS HIGUAIN FRATELLO / Ha destato scalpore e causato molte polemiche la scelta di Gonzalo Higuain, che ha lasciato l'Italia due giorni fa per tornare in Argentina. Un viaggio in tre tappe (Francia, Spagna e poi Buenos Aires) dovuto alle restrizioni aeree per il coronavirus, e alla voglia di ricongiungersi con i suoi familiari. Le condizioni di salute della madre avrebbero spinto il Pipita a tornare a casa, come ha spiegato su Twitter il suo fratello e agente, Nicolas Higuain: "Nostra madre ha il cancro da quattro anni e non smetterà di lottare contro la malattia.

Chiediamo rispetto e considerazione".

Coronavirus, il fratello di Higuain risponde alle polemiche

Il rappresentante ha poi inviato un messaggio a chi, in queste ore, ha commentato la vicenda: "Agli illustri opinionisti del business chiediamo per favore di stare un po' zitti". L'ex Napoli e Milan non è l'unico calciatore della Juventus a vivere l'isolamento lontano dall'Italia: anche Cristiano Ronaldo, Khedira e Pjanic hanno lasciato Torino.

