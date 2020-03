Coronavirus, l'appello di Cristiano Ronaldo: "È la tua occasione!"

CRISTIANO RONALDO CORONAVIRUS / L'emergenza COVID-19 continua a tenere il mondo in ginocchio: non c'è paese che non debba fare i conti con l'emergenza in questi giorni. Cristiano Ronaldo sta vivendo la quarantena a Madeira, insieme alla sua famiglia, ed ha ricevuto oggi la bella notizia del ritorno a casa di sua madre. Il fuoriclasse della Juventus, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto inviare un messaggio a tutti i suoi followers sensibilizzandoli sull'importanza di restare a casa in questi giorni: "Se hai mai sognato di giocare per milioni di persone nel mondo, questa è la tua chance. Gioca dentro, gioca per il mondo.

Restate al sicuro!".

