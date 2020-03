SONDAGGIO CM.IT - Milan, i tifosi scelgono il nuovo allenatore

SONDAGGIO MILAN ALLENATORE / Dopo l'addio di Boban, sarà l'ad Ivan Gazidis a guidare l'ennesima rivoluzione in casa Milan degli ultimi anni. A partire dalla scelta dell'allenatore con Stefano Pioli che cercherà di convincere in questi ultimi mesi la dirigenza a puntare su di lui anche nella prossima stagione.

Da tempo si accosta al mondo Milan la figura dell'ex Lipsiama in corsa ci sarebbe a quanto pare anche Luciano, ex tecnico dell'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Pioli, Spalletti o Rangnick:su chi dovrebbe ricadere la scelta del Milan in vista della prossima stagione? Questa domanda Calciomercato.it l'ha posta su Twitter, attraverso un sondaggio, ai suoi followers. Gara combattuta con l'ex Inter e Roma Spalletti che la spunta per poco su Rangnick: 35,6% per il primo, 34,4% per il secondo. Staccato ma non troppo l'opzioni Pioli, scelta dal 30% dei votanti.

