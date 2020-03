CALCIOMERCATO ROMA MALCOM BARCELLONA / E' stata una delle trattative di mercato più famose degli ultimi anni, anche se poi il riscontro sul rettangolo verde di gioco è stato tutt'altro che entusiasmante. Nel 2018 Malcom, dopo essere stato inseguito dall'Inter, trova l'accordo con la Roma: sembra essere tutto fatto per il suo passaggio dal Bordeaux alla capitale ma, a cose praticamente fatte, il Barcellona si inserisce nella trattativa e all'ultimo secondo riesce ad assicurarsi Malcom. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il suo rendimento in Spagna è tutt'altro che da ricordare: 22 le presenze raccolte e 4 i gol siglati in blaugrana.

Nell'estate successiva passa alloa titolo definitivo per 40 milioni di euro più 5 di bonus. Intervistato da 'Footmercato'è tornato a parlare proprio della telenovela che ha avuto come protagonista la Roma:ma poi il presidente Stéphane Martin non mi ha lasciato andare perché il Barcelona aveva fatto un'offerta più alta al Bordeaux. I blaugrana sono passati prima di tutto dal club.”.

