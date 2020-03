Juventus, buone notizie per Cristiano Ronaldo: arriva l'annuncio della madre

CRISTIANO RONALDO MADRE / Buone notizie per Cristiano Ronaldo: sua madre, Dolores Aveiro, si è completamente ristabilita dall'ictus che l'aveva colpita ed è tornata a casa. Lo ha annunciato lei stessa, con un lungo messaggio pubblicato su Instagram: "Pensavate che non sarei tornata, ma l'ho fatto lentamente, con calma e pace nel mio cuore. E con un pensiero: non serve giudicare il colore della pelle, i vestiti, l'aspetto...

Non siamo nulla di fronte alla vita, dobbiamo imparare ad essere grati per tutto ed avere fede in Dio".

LEGGI ANCHE >>> Juventus, bomba Cristiano Ronaldo dalla Spagna: "Mai così vicino all'addio"

Cristiano Ronaldo, la madre: "Sono tornata a casa"

La mamma di CR7 ha confermato di essere tornata con la sua famiglia, a Madeira: "Sono stati giorni difficili, ma fatti di lotte e vittorie. Grazie a tutti per il sostegno: ora sono a casa mia, circondata dall'amore della mia famiglia, che è la mia forza e la mia energia. Abbiate fede, tutto andrà bene: restate a casa!".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, magia Marotta: scambio col flop

Juventus, bomba Cristiano Ronaldo dalla Spagna: "Mai così vicino all'addio"