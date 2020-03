CALCIOMERCATO MILAN SIVIGLIA SUSO / Suso, attaccante esterno del Siviglia arrivato in prestito dal Milan, durante la finestra invernale di calciomercato, si è concesso ai microfoni di 'AS' rifilando una bordata alla dirigenza rossonera: ''Lì hanno avuto tre presidenti, vari allenatori, decine di giocatori. E' complicato iniziare qualcosa di solido. Tutti gli anni quando si comincia è tutto diverso". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Suso: "Siviglia? Spero di restare qui.

Lo spagnolo ex Liverpool ha parlato anche del suo futuro e della sua possibile permanenza al Siviglia: "Spero di giocare la Champions, sarebbe importante. E vincere qualcosa, chiaro. Potrei anche stare qui, speriamo che ciò accada. Per quanto riguarda le big, con lavoro, passione e intensità si accorciano le distanze. Monchi ha fatto molto bene il mercato quest'anno a Siviglia"

Il periodo di quarantena a causa dell'emergenza del coronavirus: "Sto con la mia famiglia e non usciamo di casa. Dobbiamo allenarci ovviamente, anche se correre sul tapis rouland è un po' monotono. Però quando accadono queste cose, il calcio passa in secondo piano. Nessuno immaginava potesse avere questo impatto.

