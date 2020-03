CALCIOMERCATO INTER GODIN MANCHESTER UNITED/ Diego Godin, difensore centrale uruguaiano, potrebbe lasciare l'Inter nella prossima finestra estiva di calciomercato.

L'esperto giocatore ex Atletico Madrid non sembra infatti rientrare nei piani di Antonio, allenatore della Beneamata, che gli sta preferendo sempre con maggior frequenza Alessandro, giovane italiano classe '99 ex Parma. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', anche il Manchester United si sarebbe fatto avanti per Godin. Attenzione anche al Valencia di Celades, che sembra però in ritardo rispetto ai Red Devils.