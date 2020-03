Juventus, Higuain e la 'fuga' in Argentina: così è tornato dalle sue donne

CORONAVIRUS HIGUAIN FUGA / Gonzalo Higuain ha deciso di lasciare l'Italia in piena emergenza coronavirus: come racconta oggi 'La Gazzetta dello Sport', l'argentino, dopo aver avvisato la Juventus è riuscito a superare i controlli della polizia all'aeroporto di Torino Caselle grazie all'esito del tampone, negativo, causando però enormi polemiche per la sua scelta.

Juventus, Higuain torna in Argentina: ecco il motivo

Il Pipita si trovava in isolamento domiciliare volontario (dovuto ai casi Rugani e Matuidi) ma ha scelto di tornare a casa per questioni di cuore.

Il suo viaggio si è articolato su tre tappe, dovute alle restrizioni attuali per i voli provenienti dall'Italia: prima è atterrato in, poi ined infine è arrivato asempre con voli privati. Una decisione presa per stare vicino alla madre, malata, alla sua fidanzata Lara e alla figlia Alma. Come lui, anchehanno lasciato Torino per ricongiungersi con i propri familiari.

