Coronavirus, il cinese Wu Lei dell'Espanyol è positivo

CORONAVIRUS ESPANYOL WU LEI / L'Espanyol ha comunicato nei giorni scorsi che erano sei i casi di COVID-19 nella sua squadra, e secondo le indiscrezioni di 'AS' cinque di questi erano calciatori della prima squadra. In Uruguay hanno svelato che uno di loro era Leandro Cabrera e oggi, dalla Cina, arriva una nuovo nome, quello di Wu Lei. La federazione cinese ha confermato questa mattina la notizia con un comunicato: "Wu Lei presenta sintomi lievi ed è in cura, ma in isolamento domiciliario per i prossimi 14 giorni".

Wu Lei, attaccante classe '91, in patria è famosissimo e la notizia ha fatto subito il giro del mondo: le sue condizioni, in ogni caso, non preoccupano.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, magia Marotta: scambio col flop

Juventus, bomba Cristiano Ronaldo dalla Spagna: "Mai così vicino all'addio"