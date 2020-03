CALCIMOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / In quarantena nella sua Funchal per stare vicino alla mamma reduce da un complesso intervento d'urgenza, per Cristiano Ronaldo sono giorni tormentati e che potrebbero aprire anche nuovi scenari clamorosi per quanto riguarda il suo futuro. Da tempo, ormai, più o meno convintamente circolano voci secondo cui l'asso portoghese potrebbe lasciare la Juventus durante la prossima estate. Indiscrezioni rafforzate dall'emergenza Coronavirus che sta fermando la Serie A (e gli altri campionati) che uscirà da questa emergenza inevitabilmente con gravi problemi economici che si stanno già riflettendo anche sugli stessi calciatori.

Il blocco dello stipendio di marzo, ad esempio, potrebbe essere solo uno dei primi provvedimenti ai quali si va incontro. Un motivo in più che potrebbe spingere 'l'azienda CR7' alla porta. Tutte le news di calciomercato e non solo:

In tal senso arrivano ancora una volta dalla Spagna rumours convinti in questa direzione. Il portale 'DonDiario', in particolare, si sbilancia scrivendo che mai come in questo momento Cristiano Ronaldo è vicino all'addio alla Juventus. Al concretizzarsi delle misure che ridurrebbero il suo stipendio, si legge, il portoghese andrebbe subito alla ricerca di una nuova sfida con due destinazioni in cima alla lista delle preferenze: il ritorno al RealMadrid o al ManchesterUnited.