Serie A, paura per lo stop definitivo. E si lavora al blocco degli stipendi

SERIE A STIPENDI / Il calcio è nel caos. L'emergenza Coronavirus getta ombre considerevoli sul mondo del pallone che si interroga sulle possibilità di tornare alla normalità e teme concretamente la resa.

Tra i club ed ai vertici del calcio italiano, riferisce il 'Corriere della Sera', si teme che la stagione possa essere già finita, con conseguenze disastrose a livello economico per tutto il sistema. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Intanto le società hanno trovato il primo punto d'accordo nella richiesta di bloccare gli stipendi di marzo dei tesserati. Primi contatti con l'Assocalciatori, valutazioni in corso. Secondo il quotidiano, il presidente della Lazio Lotito si sarebbe voluto spingere anche oltre il solo mese di marzo, ma per il momento è rimasto isolato in questa richiesta.