Calciomercato Inter, Lautaro via ad una condizione | I dettagli

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA/ Nella sua edizione odierna, la 'Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto anche sul futuro di Lautaro Martinez, attaccante argentino dell'Inter di Antonio Conte. L'ex Racing di Avellaneda è entrato infatti nel mirino di molti top club europei che potrebbero far leva sulla presenza della clausola da 111 milioni di euro.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter, retroscena dalla Spagna: era (quasi) fatta per Lautaro Martinez al Barcellona

La clausola rescissoria però non può bastare, servirà infatti anche la volontà del Toro, condizione primaria per la partenza di Lautaro nella prossima finestra di calciomercato. Intanto, in casa Beneamata si pensa anche ad un possibile sostituto: in pole position c'è il nome di Pierre Emerick Aubameyang, bomber dell'Arsenal.