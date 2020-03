Giornalismo, tragica notizia: addio a Gianni Mura

GIORNALISMO GIANNI MURA/ Ad annunciarlo è stata proprio 'La Repubblica'. Gianni Mura, storica firma del quotidiano generalista, è venuto a mancare all'età di 74 anni a causa di un attacco cardiaco improvviso.

Una tragica notizia che non può non fare eco in tutti gli appassionati di sport, calcio e ciclismo in particolare.

Da parte della Redazione di Calciomercato.it, le più sentite condoglianze alla famiglia ed ai suoi colleghi, collaboratori e chiunque gli era vicino.