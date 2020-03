Juventus, Paratici e la 'sua' Piacenza | Donazione all'Ospedale

JUVENTUS PARATICI PIACENZA/ Fabio Paratici, dirigente della Juventus, ha voluto contribuire, come molti personaggi del calcio, alla lotta contro il Coronavirus COVID-19 con una donazione all'ospedale della 'sua' Piacenza, città dove è cresciuto.

Paratici ha voluto dedicare anche delle parole in questo momento particolare: "Noi per carattere non molliamo mai: vi sono vicino, forza mia adorata Piacenza!"