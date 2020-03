Calciomercato Milan, le richieste di Gattuso per Meret

CALCIOMERCATO MILAN MERET / Parlare di rinnovo in questo momento appare assai complicato, alla luce anche della 'rottura' tra l'Ad Gazidis e l'agente Mino Raiola con il più che probabile taglio dell'altro assistito Zlatan Ibrahimovic. Così in casa Milan si pensa sempre più al probabile addio di Gigio Donnarumma, giovanissimo dal potenziale enorme, almeno quanto il suo maxi-ingaggio che sfora (di molto) il tetto che verrà imposto nel nuovo corso rossonero.

Oltre all'esperto Sirigu è spuntata anche l'ipotesi Musso per il quale si prospetta un derby con l'Inter. Attenzione però a quell'Alex Meret che al Napoli non ha il posto assicurato e alla dirigenza milanista fa gola per caratteristiche, età e costi. Secondo il 'Corriere dello Sport' è un nome da tenere fortemente in considerazione, soprattutto con la possibilità di imbastire uno scambio che permetterebbe al tecnico azzurro Gennaro Gattuso di scegliere tra alcuni rossoneri che conosce benissimo come Calabria, Rodriguez, Suso nel caso in cui non venisse riscattato dal Siviglia e Piatek.

