JUVENTUS HIGUAIN RONALDO CORONAVIRUS / Mentre l'Italia tenta di arginare l'emergenza con nuove misure stringenti in vigore da oggi emanate per contenere la diffusione del Coronavirus, il mondo del calcio si interroga sugli scenari per il ritorno in campo ed i club di SerieA, chi con un po' di fretta chi con più prudenza, studiano i programmi per ricominciare gli allenamenti in vista di una ripresa che appare ancora lontana.

L'intenzione di molti è quella di tornare al lavoro, tra questi anche lache però, nel caso, dovrà fare i conti anche con una grana aggiuntiva. Tutte le news di calciomercato e non solo:

In attesa che i due bianconeri contagiati, Rugani e Matuidi, guariscano e possano tornare in campo infatti, il tecnico Maurizio Sarri di fatto perde quattro big che di fatto non potranno esserci all'eventuale ripresa di inizio aprile. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Pjanic e Sami Khedira, gli ultimi tre in particolare al centro della vicenda che ha fatto molto discutere della fuga dall'Italia con voli privati dopo il test per il COVID-19 risultato negativo per rientrare dai propri familiari in Argentina, Lussemburgo e Germani. Loro tre più il fuoriclasse portoghese, che aveva anticipato i tempi dell'uscita da Torino per tornare dalla madre malata sull'isola di Madeira, al rientro in Italia dovranno infatti sottoporsi per legge ad un periodo di isolamento della durata di 14 giorni sotto sorveglianza sanitaria anche se asintomatici. Ciò significa che per esserci il 3 o 4 aprile dovrebbero rientrare a Torino nelle prossime ore, scenario difficile.

