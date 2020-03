DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A / Prima Nazione al mondo per decessi da Coronavirus, l'Italia continua nella sua lotta per contenere i contagi da Coronavirus.

Gli ultimi provvedimenti presi dal Governo non sono bastati, quindi da oggi entrano in vigore ulteriori restrizioni per cercare di limitare al minimo il numero di persone fuori dalle proprie abitazioni e quindi a rischio contagio. Il mondo del calcio, intanto, monitora la situazione ragionando sulla ripresa degli allenamenti e sui danni economici: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

LIVE

8.35 - L'ultimo studio dell'Istituto superiore di sanità, basato su un campione statistico di 3200 pazienti deceduti, evidenzia che l'età media delle vittime è di 78,5 anni, molti avevano patologie pregresse. L'1,1% dei deceduti aveva età inferiore ai 50 anni.

8.00 - Oggi entra in vigore la nuova stretta del Governo. Chiusi tutti i parchi, sport solo vicino casa e da soli. Vietati gli spostamenti nelle seconde case tra venerdì e lunedì.