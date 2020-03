DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A / Prima Nazione al mondo per decessi da Coronavirus, l'Italia continua nella sua lotta per contenere i contagi da Coronavirus. Gli ultimi provvedimenti presi dal Governo non sono bastati, quindi da oggi entrano in vigore ulteriori restrizioni per cercare di limitare al minimo il numero di persone fuori dalle proprie abitazioni e quindi a rischio contagio. Il mondo del calcio, intanto, monitora la situazione ragionando sulla ripresa degli allenamenti e sui danni economici: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

23.15 - Il Premier Giuseppe Conte ha annunciato nuove misure restrittive sul terittorio: "Oggi chiudiamo in tutto il territorio italiano ogni attività produttiva che non sia indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali".

21.48 - Non ce l'ha fatta la mamma di Piero Chiambretti. La signora Felicita, di 83 anni, si è spenta questa sera all'ospedale Mauriziano di Torino, dove era ricoverata da circa una settimana essendo risultata positiva al coronavirus come il figlio presentatore.

21.00 - Sospesi Lotto e SupeEnalotto per l'emergenza coronavirus.

20.45 - Positivo al coronavirus un agente della scorta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nota della presidenza nella quale "si precisa che nelle ultime settimane non c'è stato alcun contatto diretto con lo stesso Presidente, non avendo mai viaggiato neppure sulla stessa auto. Anche i contatti con gli altri uomini della scorta non destano preoccupazione, in quanto sono sempre state rispettate le distanze sociali di sicurezza e tutte le precauzioni anche dopo la conferma della positività. Il Presidente Conte nel frattempo, nei giorni scorsi, ha effettuato un tampone che ha dato esito negativo. Ed è costantemente informato sulle condizioni di salute dell'agente della sua scorta".

20.35 - Anche Paolo e Daniel Maldini sono risultati positivi al coronavirus. Primi casi al Milan, che lo ha annunciato sul proprio sito ufficiale

19.09 - E' ufficiale, Paulo Dybala (e la compagna Oriana) positivi al coronavirus.

18.12 - Commissario per l'emergenza AngeloBorrelli: "In Italia in malati sono 42.681, con un incremento rispetto a ieri di 4.821. Il numero complessivo dei contagiati ha raggiunto i 53.578. 6.072 i guariti, 943 più di ieri".

17.32 - Sono 1086 gli attuali casi positivi nella Regione Lazio. Di questi: 425 sono in isolamento domiciliare, 591 ricoverati non in terapia intensiva, 70 ricoverati in terapia intensiva.

17.30 - 50 sono i pazienti deceduti e 54 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 1190 casi

17.30 - Campania, totale positivi di oggi è pari a 54. Totale positivi nella Regione: 891.

16.33 - Task force medici, il Premier Giuseppe Conte su Facebook: "Il bando scade stasera alle 20.Sono già oltre 3.500 quelli che hanno risposto all'appello, un numero che sta crescendo di ora in ora. In un momento così difficile, questa è l'ennesima risposta generosa di cui tutti noi italiani possiamo andare fieri".

14.00 - Positivo al coronavirus tutto l'istituto di suore di Grottaferrata: "Sono risultate positive altre venti suore e un addetto al servizio di sorveglianza. Praticamente è positivo tutto l'Istituto di Grottaferrata ed è necessario proseguire l'isolamento in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali". Lo annuncia Alessio D'Amato, assessore alla sanitá della regione Lazio.

13.05 - Come di consueto il bollettino di Salute Lazio ci aggiorna sulla situazione nella regione di Roma. 215 i positivi di cui 21 che necessitano supporto respiratorio, 324 invece i pazienti dimessi.

10.30 - Secondo quanto riporta 'Sky TG 24' un altro corteo di mezzi militari sta partendo da Bergamo con 70 feretri.

10.00 - Dal comitato olimpico giapponese prime voci sul rinvio dell'Olimpiade 2020. Si valuta l'ipotesi 2022, in quanto il calendario 2021 è già molto affollato.

9.15 - La Juventus perderà quattro big se il via libera per il ritorno in campo sarà fissato al 3 o 4 aprile. Higuain, Ronaldo, Pjanic e Khedira dovranno andare in isolamento per legge al rientro in Italia.

8.35 - L'ultimo studio dell'Istituto superiore di sanità, basato su un campione statistico di 3200 pazienti deceduti, evidenzia che l'età media delle vittime è di 78,5 anni, molti avevano patologie pregresse. L'1,1% dei deceduti aveva età inferiore ai 50 anni.

8.00 - Oggi entra in vigore la nuova stretta del Governo. Chiusi tutti i parchi, sport solo vicino casa e da soli. Vietati gli spostamenti nelle seconde case tra venerdì e lunedì.