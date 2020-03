CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ / È LautaroMartinez il nuovo '9' scelto dal Barcellona per la prossima stagione. In casa blaugrana ci si sta preparando all'assalto durante il calciomercato estivo, ultima tappa di un interessamento che parte da lontanissimo e che ha visto l'argentino sfiorare i blaugrana più volte negli ultimi quattro anni. Ora serviranno i 111 milioni di euro della clausola oppure una trattativa a cifre ancora più alte con l'Inter per assicurarsi il partner di Lionel Messi in nazionale ed erede designato di Luis Suarez per l'attacco blaugrana.

Uno sforzo che i catalani sembrano disposti a fare alla luce delle relazioni raccolte in anni di monitoraggio. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Il retroscena lo racconta il quotidiano 'Mundo Deportivo', vicino alle vicende di casa Barça, che parla di un primo approccio blaugrana nei confronti di Lautaro Martinez datato addirittura 2016. Emissari del club catalano lo scoprirono in un torneo giovanile, segnalandolo da subito come un possibile 'nuovo Suarez' e mettendolo sotto osservazione fino al 2018, quando la dirigenza decide di rompere gli indugi e tramite l'entourage del giocatore viene a sapere che con circa 7-10 milioni di euro può convincere il Racing Club de Avellaneda a cederlo. Cifra abbordabile che il Barcellona sembrava disposto a pagare, ma la mossa decisa dell'Inter con 25 milioni di euro sul piatto spazzò via la concorrenza rimandando, ma non chiudendo, i discorsi. Perché pochi mesi dopo il Barcellona si è rifatto sotto, per la precisione ad inizio 2019 quando il 'Toro' cresceva all'ombra di un intoccabile Mauro Icardi. In quel caso non si aprirono spiragli dall'Inter, che poi con la cessione dell'ex capitano ha visto esplodere il suo numero 10. E ora si prepara ad un'estate in cui il Barcellona cercherà, dopo quattro anni di inseguimento, di arrivare a dama.

