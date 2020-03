CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC REAL MADRID RONALDO / Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio alla Juventus da parte di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è a sorpresa in bilico in vista della prossima estate e potrebbe lasciare il club bianconero di fronte ad un'offerta piuttosto importante. Su di lui ci sono Chelsea e PSG, ma non solo.

Calciomercato Juventus, Pjanic si offre al Real Madrid: 'decisivo' Ronaldo

Secondo quanto riportato da 'Don Balon', il centrocampista si sarebbe offerto al Real Madrid per il prossimo calciomercato estivo. Alla base di questa decisione ci sarebbe il rapporto definito problematico con Cristiano Ronaldo, e come riferito dal portale spagnolo la prima chiamata del suo agente è stata proprio ai 'Blancos'. La cifra riportata per l'eventuale cessione del 29enne ex Roma è di 55 milioni di euro.

