CORONAVIRUS CANNAVARO SERIE A / Fabio Cannavaro torna a parlare dell'emergenza Coronavirus che sta colpendo l'Italia in particolar modo.

Intervenuto in collegamento dallaa 'Retesport', l'allenatore delsi è espresso così sulla situazione in: "In Italia la situazione non è sicura ed è impensabile riprendere gli allenamenti, sarebbe rischiosissimo. Nessuno può dire che la propria città sia sicura, tutto il mondo è a rischio. Non mi piace che si pensi a quando far ripartire il campionato, perché i tempi saranno molto più lunghi di quelli per ora previsti. Trovo sconcertante quello che ha fatto, non capisco come alcuni presidenti pensino solo a risparmiare".

