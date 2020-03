CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ AGENTE / Sarà un'estate decisiva in casa Napoli riguardo al futuro di Fabian Ruiz. Come raccontato da Calciomercato.it, il Real Madrid è in agguato per il centrocampista spagnolo e ha già fatto sapere al suo entourage di essere pronto a sborsare circa 80 milioni di euro nella prossima sessione di calciomercato. Di futuro e rinnovo ha parlato ai microfoni di 'Marca' l'agente del talento azzurro classe 1996, Alvaro Torres: "La squadra ha vissuto molti cambiamenti, Ancelotti è stato esonerato. Rinnovo? Lo abbiamo accantonato per il momento, ne parleremo a fine stagione.

Ovviamente ci sono grandi club che hanno chiesto di lui, il Napoli lo sa, ma lui al momento deve pensare solo alla squadra, il resto si vedrà più in là". Futuro in bilico, dunque, per l'ex Betis, con l'ombra sempre più grande del Più defilato invece il Barcellona , che non considera il giocatore una prima scelta.

