Lazio, l'agente di Luis Alberto 'annuncia' il rinnovo

CALCIOMERCATO LAZIO AGENTE LUIS ALBERTO / Avanti insieme. La Lazio, in attesa di poter tornare in campo per contnuare la corsa verso lo scudetto, muove passi importanti per blindare uno dei grandi artefici di questa stagione straordinaria.

È sempre più vicino, infatti, il rinnovo dello spagnolo, in scadenza nel 2022 e corteggiato dalle big europee dopo un'annata da re degli assist.

Ai microfoni di 'Marca' lo conferma l'agente del trequartista biancoceleste, lo spagnolo Oliver Torres che racconta: "Lo scorso anno è stato uno dei migliori della Serie A e quest'anno è il migliore nel campionato italiano. Abbiamo una buona sintonia con la Lazio, stiamo parlando molto attivamente con il club per arrivare ad un accordo per il rinnovo". Un tassello importante per il presente ed il futuro della Lazio.