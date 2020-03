CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ALABA / "A Monaco sto molto bene e sono concentrato sul Bayern. Allo stesso tempo, posso anche sostanzialmente immaginare di prendere una strada diversa, che potrebbe concretizzarsi chissà quando in futuro". Con queste parole David Alaba, in scadenza di contratto tra un anno, ha spaventato nelle scorse ore il mondo Bayern accendendo voci di calciomercato che, di fatto, non lo hanno mai mollato. Classe '92, tra i migliori in circolazione nel suo ruolo, ha da tempo sulle sue tracce club come il Barcellona, ma non solo.

Anche la Juventus a caccia di rinforzi sulla corsia mancina è da anni fortemente interessata al nazionale austriaco.

I bianconeri si sono attivati soprattutto alla luce delle difficoltà riscontrate dal Bayern nella trattativa per il rinnovo del contratto, ma la 'Vecchia Signora' deve fare i conti anche con l'in un duello eterno e sempre più infuocato. Nello stesso reparto anche la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un colpo importante e grazie all'Ad Beppepuò vantare un canale privilegiato nei rapporti con i bavaresi. Le società stanno già parlando anche del futuro di Ivan Perisic, in prestito dall'Inter al Bayern con diritto di riscatto, e nell'ambito dei discorsi per il croato l'affare potrebbe allargarsi. Tant'è che nelle ultime ore per i nerazzurri è spuntata anche l'ipotesi Corentinper il centrocampo. Dovesse spuntarla l'Inter, o comunque dovesse saltare la pista Alaba per la Juventus, occhio all'alternativa di lusso che conduce adel